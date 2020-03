Tạm nghỉ việc do doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19, người lao động có được nhận trợ cấp?

Giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khốn khó, buộc phải thực hiện các biện pháp như cho nhân viên tạm nghỉ việc hoặc giảm lương nhân viên. Việc doanh nghiệp tạm thời cho người lao động nghỉ hoặc cắt giảm lương trong đại dịch Covid-19 là một việc làm bất khả kháng trong thời điểm hiện tại. Thế nhưng những điều đó có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?

Luật sư Hồ Hữu Hoành - Công ty Saigon Mind Nguyễn Minh Tâm

Về việc doanh nghiệp giảm lương hoặc cho nhân viên nghỉ việc không lương trong đại dịch Covid-19, luật sư Hồ Hữu Hoành - công ty Saigon Mind - giải thích: "Người sử dụng lao động có thể chuyển người lao động qua làm một công việc khác, có thể có mức lương thấp hơn nhưng không thấp hơn quá 85% so với lương hiện tại. Và không được quá 60 ngày cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp người lao động đồng ý.

Trường hợp thứ hai, có thể các bên thỏa thuận với nhau việc nghỉ không hưởng lương. Dựa trên điều 116 của Bộ luật Lao động năm 2012, thì ngoài việc người lao động được nghỉ không hưởng lương theo luật quy định thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nghỉ không hưởng lương. Thông thường đã gọi là thỏa thuận thì phải được sự đồng ý của người lao động, nếu người lao động không đồng ý thì không áp dụng trường hợp này. Trường hợp thứ ba, doanh nghiệp có thể áp dụng trả lương ngừng việc vì lý do hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ nên tạm thời thực hiện ngừng việc. Việc ngừng việc này không phải là chấm dứt hợp đồng lao động, cũng không phải là tạm hoãn hợp đồng lao động. Do đó khi ngừng việc thì các bên sẽ thỏa thuận với nhau thời gian ngừng việc, và thứ hai là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc. Luật quy định lương trả cho việc ngừng việc này là do các bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương vùng do chính phủ quy định. Ví dụ như TP.HCM và Hà Nội có mức lương tối thiểu vùng I là 4.420.000 đồng thì không được trả thấp hơn mức đó."