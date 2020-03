Toàn thế giới có gần 126.000 ca nhiễm Covid-19, WHO chính thức tuyên bố đại dịch

Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc ngày càng thuyên giảm. Bệnh viện cuối cùng trong 14 bệnh viện dã chiến được xây dựng để chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại thành phố Vũ Hán – tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc, đã chính thức đóng cửa. Đây là dấu hiệu cho thấy các nỗ lực của chính quyền nhằm kiểm soát virus corona đang có hiệu quả.

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý tối 11.3 xác nhận trong 24 giờ trước đó, nước này đã có thêm 196 người chết vì dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong lên 827, còn số ca nhiễm 12.462. Số 196 cũng đánh dấu số ca Covid-19 tử vong trong một ngày cao nhất ở Ý kể từ khi dịch bùng phát tại đây từ ngày 21.2.

Trước tình trạng số ca nhiễm tăng cao, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte hôm 11.3 đã thắt chặt lệnh phong tỏa cả nước để chống dịch, bao gồm đóng cửa các quán bar, nhà hàng, tiệm làm đẹp và tất cả cửa hàng, ngoại trừ siêu thị, cửa hàng thực phẩm và nhà thuốc.

Ngoài ra, tất cả công ty phải cho các phòng ban không cần thiết tạm nghỉ. Các căn tin công ty có thể vẫn hoạt động nếu đảm bảo giữ khoảng cách giữa các khách hàng ít nhất 1 m. Các biện pháp mới này có hiệu lực từ ngày 12.3 đến ngày 25.3.

Madrid là khu vực bị nặng nhất, chiếm khoảng 50% trên tổng số ca nhiễm toàn quốc và 31 trường hợp tử vong. Giới hữu trách nhanh chóng triển khai một loạt các biện pháp nhằm kiềm chế dịch bệnh, như đóng cửa trường học tại Madrid trong 2 tuần, tiến hành tẩy trùng các phương tiện giao thông công cộng và cấm mọi chuyến bay đến từ Ý.

Hàn Quốc, nơi bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất châu Á sau Trung Quốc đại lục, đến nay đã ghi nhận 7.755 ca nhiễm Covid-19 và 60 ca tử vong.

Tại Mỹ, Thị trưởng Muriel Bowser của thủ đô Washington D.C đã ban bố tình trạng khẩn cấp do virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 khi khi giới chức y tế tại đây xác định tổng cộng 10 trường hợp nhiễm virus

Chính quyền Washington D.C khuyến nghị hủy hoặc hoãn các cuộc họp không cần thiết với sự tham gia của trên 1.000 người cho đến ngày 31.3. Nhà chức trách Washington, D.C cũng đã lập một trung tâm hoạt động khẩn cấp và đang chuẩn bị cho khả năng đóng cửa trường học trên toàn thủ đô. Theo dữ liệu mới nhất, đã có ít nhất 1.180 trường hợp dương tính và 36 ca tử vong vì bệnh Covid-19 ở Mỹ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 11.3 tại Geneva (Thụy Sĩ) đã chính thức công bố dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra là đại dịch trên toàn cầu . Theo CNN, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đây là đại dịch đầu tiên xuất phát từ một dòng virus corona.