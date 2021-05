Táo tợn trộm chó ở vùng ven Sài Gòn – Kỳ 1: Hở ra là… mất chó

Trộm chó gây án mạng và tấn công cả công an Sinh viên D. bị kẻ trộm chó phóng chĩa vào cổ, may mắn được y bác sĩ Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cứu sống kịp thời Ảnh: BVCC Không chỉ ở TP.HCM, thời gian qua nạn trộm chó còn hoành hành ở nhiều tỉnh, thành khác với không ít vụ tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả chết người. Mới đây, khoảng 0 giờ 30 ngày 27.3, Nguyễn Quốc Trầm (33 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi) rủ nhau đi trộm chó trên địa bàn H.Tân Hưng (Long An). Sau khi trộm được 2 con chó, cả hai đến ấp Cả Bát, xã Vĩnh Lợi (H.Tân Hưng) tiếp tục “ăn hàng” và bắn hạ con chó nhà ông H.T.H (44 tuổi). Khi bọn trộm đưa chó lên xe để tẩu thoát thì ông H. cùng con trai phát hiện, chạy ra giằng co với chúng. Trong lúc giằng co, Chơn dùng cây chĩa gắn điện đâm vào hông ông Hải khiến nạn nhân bị điện giật tử vong. Trước đó, sáng 8.2, khi phát hiện hai “cẩu tặc” đang bắt trộm chó của gia đình, anh P.Q.D (là sinh viên, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) cùng người nhà lấy xe máy truy đuổi thì bị chúng bắn chĩa xuyên vào vùng cổ. Anh D. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết trong gang tấc. Táo tợn hơn, trộm chó còn tấn công cả… công an. Khuya 1.4, trên địa bàn H.Võ Nhai (Thái Nguyên), Trần Văn Linh (31 tuổi) và Nguyễn Văn Đại (27 tuổi, cùng ngụ Thái Nguyên) đi trộm chó ở TT.Đình Cả thì bị người dân phát hiện, tri hô. Nhận tin báo trộm, đại úy Lê Quý Tình (Công an H.Võ Nhai) và anh Thái Hữu Giáp (công an viên TT.Đình Cả) đã gọi điện thông báo hỗ trợ, đồng thời trực tiếp dùng xe máy truy đuổi trộm. Khi bị bắt kịp, Đại ngồi sau xe dùng súng bắn đạn cao su bắn anh Giáp bị thương ở đùi, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hai tên trộm chó sau đó bị công an bắt giữ.