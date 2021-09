Liên quan đến các thông tin dư luận gần đây về việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng quyên góp tiền từ thiện nhưng lại có nghi vấn sử dụng không đúng mục đích, trung tướng Tô Ân Xô - chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, nếu ai có chứng cứ, tài liệu gửi cho cơ quan điều tra tại địa phương hoặc các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thì công an sẽ vào cuộc để đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, hiện nay đây vẫn chỉ là câu chuyện xôn xao trên mạng xã hội. Cơ quan công an chưa nhận được bất cứ tố giác nào.