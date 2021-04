Tưởng cục than tổ ong, hóa ra bánh mì ‘hot’ nhất mạng xã hội

Những "viên than tổ ong" thơm ngon

Hình trên đây là những viên than tổ ong để đốt lò, có viên mới, có viên đã cháy hết…? Không phải đâu, đây thực chất là những chiếc bánh mì nóng hổi , thơm ngon to Tô Linh Nghi, 26 tuổi, một bà mẹ bỉm sữa ở Q.8, TP.HCM sáng tạo nên. Tình cờ lướt mạng, Nghi nhiều thấy nhiều thợ làm bánh nước ngoài có làm các loại bánh tương tự bằng bánh nếp và bánh cookie (bánh quy nhỏ). Nghi đã quyết định làm bằng bánh mì vì chồng cô rất thích ăn bánh mì.

"Công việc đầu tiên mỗi ngày là đi lau những khuôn khô thật khô, xong sau đó mình quét bơ lên cho đầy hết khuôn đừng có bị dính để ra được hình đẹp nhất. Xong sau đó mới đi nhồi bột, nhồi thì chỉ cân đo các nguyên liệu rồi bỏ vô máy nhồi thôi. Sau đó, mình cân khối bột đó ra, từng cục, từng cục mình bỏ vô khuôn, rồi đem ủ mất 1-2 tiếng mới xong. Có những ngày trời nóng quá ủ không nướng kịp thì cái bánh bị hư cho nên rất can đảm về khâu đó luôn", Tô Linh Nghi nói.

Nhìn những chiếc bánh mì y như viên than tổ ong, ai cũng trầm trồ. Nhưng thực tế, khi mới bắt đầu cách đây nửa tháng, Nghi đã từng thất bại nhiều lần trong khâu tạo hình cho chiếc bánh.

Hiện nay, bánh mì than tổ ong có đến 4 màu là đen, vàng, xanh matcha và đỏ củ dền. Tuy nhiên, màu vàng từ bột đậu nành khiến chiếc bánh giống cục than đã đốt hết và màu đen được làm từ tinh than tre với nhân mứt dâu hoặc nhân trứng muối là ‘hot’ hơn cả. Từ khi được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc bánh than tổ ong nổi rần rần, khiến mẹ bỉm sữa làm không kịp nghỉ tay.

Một mẻ bánh vừa ra lò và đang chuẩn bị giao tới cho khách Lê Nam

"Nếu tính riêng bánh than giao động từ 50 - hơn 100 cái, có những ngày bánh than lên tới 100-200 cái. Những đơn ở tình nhiều quá mình phải xuyên suốt từ 4-5 giờ sáng đến 9-10 giờ đêm thôi", bà chủ tiệm bánh Lạc Lạc chia sẻ.

Ngoài bánh than tổ ong, tiệm bánh nhỏ của hai vợ chồng ở nhà cũng bán nhiều loại bánh như bánh tạo hình củ quả, bánh ngọt của Pháp như phô mai nướng hay tiramisu của Ý làm theo đơn đặt hàng . Bên cạnh đó, trái cây sấy và trà detox giải nhiệt cũng được tự tay bà mẹ hai con đảm nhiệm.

Bà chủ món bánh mì than tổ ong Tô Linh Nghi Lê Nam

Mặc dù bánh mì than tổ ong đang rất ‘hot’ trên mạng xã hội nhưng Tô Linh Nghi cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục cho ra nhiều bánh mới chứ không phải dừng ở bánh này.