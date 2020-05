3,6 triệu ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, hơn 71.000 ca tử vong tại Mỹ

Tờ The New York Times hôm qua dẫn “tài liệu nội bộ” tiết lộ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ và Cơ quan quản lý các tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) dự báo “mỗi ngày có thể sẽ có khoảng 200.000 ca Covid-19 mới vào cuối tháng 5, tăng so với khoảng 25.000 trường hợp hiện tại”. Cũng theo tài liệu, đến cuối tháng 5, Mỹ có thể chứng kiến khoảng 3.000 người chết vì Covid-19/ngày, so với con số hiện nay từ 1.000 - 2.000 ca.