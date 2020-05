Liên minh tình báo Ngũ Nhãn: ít khả năng virus gây Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm

Thủ tướng Morrison tiếp tục nhấn mạnh điều quan trọng là cần tiến hành cuộc điều tra độc lập, rõ ràng để tìm ra nguồn gốc của virus corona chủng mới và có cách ngăn chặn.

Cùng ngày, CNN dẫn lời hai quan chức phương Tây tiết lộ lực lượng tình báo thuộc liên minh chia sẻ tình báo Ngũ Nhãn (Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Úc) đã chia sẻ báo cáo nêu rằng khó có khả năng dịch Covid-19 do tai nạn từ phòng thí nghiệm, mà là bắt nguồn từ khu chợ ở Trung Quốc.

Virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19. Đại học Johns Hopkins

Một quan chức cho biết: “Nhiều khả năng là virus được tạo ra trong tự nhiên và việc lây nhiễm trên người là do sự tiếp xúc tự nhiên giữa người với động vật”. Một quan chức khác thừa nhận vẫn có khả năng SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm nhưng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng để xác minh điều đó. Người này nói rõ ràng dịch bệnh bùng phát từ khu chợ nhưng bằng cách nào SARS-CoV-2 được đưa đến chợ đó là điều chưa được làm rõ, theo CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo trước đó tuyên bố có bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nhưng không công bố chi tiết. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì tin rằng SARS-CoV-2 có nguồn gốc tự nhiên

Nguồn gốc của virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 vẫn còn là bí ẩn. Reuters

Tờ The Daily Telegraph của Úc hôm 2.5 tuyên bố tiếp cận được tài liệu dài 15 trang của Ngũ Nhãn nói có bằng chứng SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Tuy nhiên, tờ The Guardian ngày 5.5 dẫn lời các nguồn tin tình báo khẳng định tài liệu của The Daily Telegraph không phải do Ngũ Nhãn tổng hợp. Các nguồn tin tại Úc tin rằng tài liệu này được tổng hợp dựa trên nguồn mở, có thể là lấy từ Mỹ.

Hai báo The Sydney Morning Herald và The Age cũng dẫn lời các quan chức cấp cao trong cộng đồng tình báo Úc nói tài liệu do The Daily Telegraph đăng tải chủ yếu dựa trên những thông tin báo chí và không có nội dung nào được tổng hợp từ nguồn tình báo.