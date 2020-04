Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc của virus gây Covid-19, bị Bắc Kinh xem là 'cái loa' của Mỹ

Nhà Trắng đã chỉ trích dữ dội Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và đã ngừng tài trợ cho cơ quan này với lý do WHO thiên vị Trung Quốc. Tổng giám đốc của WHO đã nhiều lần nói rằng họ sẽ đánh giá việc xử lý đại dịch sau khi dịch bệnh đã được khống chế.