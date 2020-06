Đặc khu trưởng Hồng Kông chỉ trích 'tiêu chuẩn kép' của Mỹ về biểu tình bạo động

Buổi họp báo ngày 2.6 đánh dấu lần đầu tiên Đặc khu trưởng Hồng Kông xuất hiện trước công chúng sau khi Mỹ tuyên bố rút quy chế đặc biệt của Hồng Kông.

Bà đề cập đến các cuộc biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát xảy ra khắp nước Mỹ trong những ngày gần đây: "Họ rất quan tâm đến tình hình an ninh quốc gia của chính họ, nhưng khi nói về an ninh quốc gia của chúng ta, đặc biệt với tình hình Hồng Kông, họ lại nhìn qua các lăng kính mờ. Mọi người có thể thấy tiêu chuẩn kép rất rõ ràng khi quan sát cách xử lý các cuộc bạo động của chính quyền ở Mỹ, và so sánh với quan điểm của chính họ khi các cuộc bạo động gần như là tương tự xảy ra ở Hồng Kông hồi năm ngoái".

Chính quyền Trung Quốc công bố luật an ninh quốc gia hồi tháng 5, sau nhiều cuộc biểu tình bạo lực quy mô lớn xảy ra khắp Hồng Kông trong năm 2019. Đạo luật này nhằm xử lý vấn đề ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài vào Hồng Kông, ngoài ra cũng cho phép cơ quan an ninh Trung Quốc đặt trụ sở ở đặc khu.

Ngày 2.6, bà Lâm nhấn mạnh nhu cầu an ninh quốc gia ở chính Hồng Kông : "Mối đe dọa với an ninh quốc gia ở Hồng Kông gia tăng liên tục. Chúng ta có thể nhìn lại tình hình năm 2019 và thấy rằng Hồng Kông trải qua mọi loại bạo loạn, đã được báo chí đăng tải".

Người Hồng Kông biểu tình phản đối đạo luật an ninh quốc gia mới. Reuters