Đại dịch Covid-19: Giá dự kiến cho vắc-xin Sputnik V, số ca nhiễm ở Pháp tăng mạnh trở lại

Thống đốc bang Texas Greg Abbott hôm 13.8 đã tìm cách trấn an các phụ huynh rằng ông đang làm tất cả những gì có thể để giữ an toàn cho học sinh vì hầu hết các trường học trong bang đang chuẩn bị mở cửa trở lại vào tuần tới. Nhưng một cố vấn hàng đầu cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden ở Texas đã chỉ trích ông Abbott vì điều mà ông gọi là thiếu kế hoạch và kinh phí để mở lại các trường học một cách an toàn, đặc biệt là với tỷ lệ mắc Covid-19 trên toàn tiểu bang đạt mức kỷ lục 24,5% trong tuần này.