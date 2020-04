Đến lượt Pháp vượt Trung Quốc về số ca Covid-19 tử vong, New York có thêm “ngày chết chóc” mới

Bộ Y tế Anh ngày 4.4 thông báo tính trong ngày 3.4 có thêm 708 người chết, trong đó có một bé trai 5 tuổi , nâng tổng số người chết vì virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 ở nước này lên 4.313, với 42.477 người nhiễm.

Số ca Covid-19 tử vong nói trên đánh dấu số người chết trong một ngày cao nhất ở Anh kể từ khi dịch bùng phát và cho thấy số người chết tăng đều đặn ở mức hơn 500/ngày trong tuần này, theo AFP.

Người dân Anh thực hành giãn cách xã hội Reuters

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock hôm 3.4 đã cảnh báo không nên nới lỏng biện pháp cách ly xã hội. “Nếu chúng ta làm việc này, nhiều người sẽ chết”, ông Hancock nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 4.4, Bộ Y tế Thụy Sĩ ghi nhận thêm 76 ca Covid-19 tử vong và 1.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số người chết và người bị nhiễm ở nước này lần lượt lên 540 và 20.201.

Bộ Y tế Tây Ban Nha chiều 4.4 thông báo trong 24 giờ trước đó có thêm 809 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở nước này lên 11.947. Con số này tiếp tục giảm so với con số 932 của ngày 3.4 và con số 950 của ngày 2.4, theo Reuters. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng lên 126.168, từ con số 117.710 của ngày 3.4.

Hai người Pháp giăng băng rôn có nội dung: "Khẩu trang đâu? Xét nghiệm đâu?" Reuters

Tại Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly cho biết đã có 600 quân nhân nước này nhiễm Covid-19, theo CNN. Dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins cho thấy tổng số ca nhiễm ở Pháp đã tăng lên hơn 90.848, trong đó có 7.574 ca tử vong, vượt qua Trung Quốc (82.543 ca nhiễm, 3.330 ca tử vong).

Viện Sức khỏe Hà Lan (RIVM) xác nhận trong 24 giờ qua có thêm 164 người chết, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 1.656. Ngoài ra, số ca nhiễm tăng thêm 6%, lên 16.727, theo Reuters. RIVM cho rằng số ca nhiễm và số ca tử vong tử vong thực tế cao hơn con số công bố do thiếu việc xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng.

Còn tại Đức, Viện nghiên cứu Robert Koch hôm nay ghi nhận trong 24 giờ có 141 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong lên 1.158, theo CNN. Tính đến sáng 5.4, số ca nhiễm ở Đức là 96.092, tăng 7% so với ngày 3.4.

Tình hình dịch bệnh tại New York đang có biến chuyển xấu đi Reuters

Mỹ vẫn đang tăng cường các biện pháp để chống dịch Covid-19 khi ghi nhận 308.850 trường hợp dương tính với 8.407 ca tử vong, tăng thêm 1.010 người trong 24 giờ qua.

Chỉ tính riêng tiểu bang New York đã chiếm hơn phân nửa, 630 người, trở thành “ngày chết chóc” mới tại đây vì dịch bệnh, nâng tổng số người chết tại New York lên 3.565. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã cử 1.000 quân nhân đến New York để hỗ trợ, bao gồm cả bác sĩ và y tá quân đội.

Bên cạnh đó, số lượng thành viên thuộc phi hành đoàn trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona đã tăng 13% trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 155.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpur chiều 4.4 thông báo trong 24 giờ trước đó có thêm 158 người chết , nâng tổng số người chết vì bệnh Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra ở nước này lên 3.452.

Nhân viên chuẩn bị giường bệnh tạm thời bên trong một trung tâm mua sắm ở Tehran (Iran) Reuters

Ông Jahanpur cho biết thêm tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Iran tăng lên 55.743, trong đó có 4.103 người chưa qua cơn nguy kịch. Iran hiện là quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nặng nhất ở Trung Đông, theo Reuters.

Cùng ngày, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận trong 24 giờ qua có thêm 601 ca nhiễm Covid-19 mới, đánh dấu số ca nhiễm trong một ngày cao nhất và nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3.082, theo Đài CNN. Số ca Covid-19 tử vong ở Ấn Độ cũng tăng lên 86, tăng từ con số 68 trước đó.

Số ca nhiễm tăng lên có liên quan đến sự kiện tôn giáo ở một ngôi đền ở thủ đô New Delhi hồi tháng trước. Tính đến nay đã có 647 ca nhiễm Covid-19 có liên quan trực tiếp đến sự kiện này.

Người vô gia cư Ấn Độ được ở tạm trong nơi trú ẩn vì dịch Reuters

Những người bị nhiễm đã được xác định và cách ly ở 14 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ. Chính quyền New Delhi trước đó tuyên bố sẽ có hành động nghiêm khắc đối với những người chịu trách nhiệm cho việc tổ chức sự kiện tôn giáo nói trên.

Liên quan đến sự kiện tôn giáo, chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Abdul Hamid Bador hôm 4.4 cho biết cảnh sát đã xác định được 40.000 người liên quan đến một chuỗi lây nhiễm Covid-19. Trong đó này có những người đã dự sự kiện Hồi giáo ở Sri Petaling hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3.

Theo ông Bador, có khoảng 11.000 người tham dự sự kiện Hồi giáo và từ thông tin của nhóm này, cảnh sát đã lần ra những người tiếp xúc gần. Một số người tham dự sự kiện đã ra nước ngoài và sẽ bị đưa đi cách ly nếu quay lại Malaysia.

Cảnh sát Malaysia đã tìm ra 40.000 người có liên quan đến sự kiện Hồi giáo lây nhiễm Covid-19 Reuters

Đa số các ca nhiễm tại Malaysia liên quan đến sự kiện nói trên trong khi một số nước trong khu vực cũng thông báo có ca nhiễm là người đã đến dự hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân ở đây.

Bộ Y tế Malaysia ngày 4.4 thông báo có thêm 150 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 3.4. Tính tổng cộng, số ca nhiễm tại nước này hiện là 3.483, trong đó 915 người hồi phục và 57 người tử vong, theo tờ The Star.

Cùng ngày, Cơ quan Tình báo nhà nước Indonesia (BIN) dự báo dịch Covid-19 tại nước này có thể đạt đỉnh vào tháng 7 với hơn 106.000 ca nhiễm.

Trước đó, BIN ước tính có 1.577 ca Covid-19 tính đến cuối tháng 3, gần khớp với con số thực tế là 1.528 ca, theo tờ The Jakarta Post. Tính đến sáng 5.4, Indonesia có 2.092 ca bệnh trong đó 191 người tử vong và 150 người hồi phục.

Một xe tuk tuk được cảnh sát kiểm tra khi Thái Lan áp dụng cách ly xã hội Reuters

Tại Thái Lan, số ca nhiễm đã vượt mốc 2.000 sau khi có thêm 89 bệnh nhân trong ngày 3.4. Tính tổng cộng, nước này có 2.067 ca Covid-19 trong đó 20 người tử vong và 612 người hồi phục, theo tờ Bangkok Post.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines ngày 4.4 thông báo có thêm 76 ca Covid-19 trong ngày 3.4 với 8 ca tử vong. Tính tổng cộng, nước này có 3.094 bệnh nhân, trong đó 144 người tử vong và 57 người hồi phục.

Bộ Y tế Singapore hôm 4.4 ghi nhận thêm 75 ca nhiễm virus corona chủng mới, đánh dấu số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất ở đảo quốc sư tử và nâng tổng số ca nhiễm lên 1.189 với 6 ca tử vong.

Campuchia cùng ngày thông báo không có ghi nhận ca nhiễm mới và có 15 bệnh nhân hồi phục. Tính đến nay, số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia là 114 và 49 ca hồi phục, theo trang tin Fresh News.