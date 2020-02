Dịch Covid-19 khiến Jaguar Land Rover đau đầu vì thiếu hụt linh kiện

Công ty Jaguar Land Rover bắt đầu thiếu hụt linh kiện nhập từ Trung Quốc cho các nhà máy ở Anh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hơn 2.000 người ở Trung Quốc đã tử vong trong cơn bùng phát virus corona chủng mới, và nỗ lực chống dịch đã dẫn đến nhiều nhà máy phải đóng cửa trên khắp nước này. Điều này đang có tác động mạnh đến chuỗi cung ứng toàn cầu

Hôm 17.2, tập đoàn Apple đã cảnh báo rằng sự gián đoạn sản xuất do bệnh Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp iPhone. Trong khi đó, nhà sản xuất máy đào JCB đã cắt giảm sản lượng vì thiếu linh kiện từ Trung Quốc. Fiat Chrysler tuần trước tuyên bố sẽ đóng cửa một nhà máy ở Serbia do thiếu các bộ phận từ Trung Quốc. Các quan chức liên đoàn lao động ở Mỹ cũng cho biết họ e rằng phải ngừng sản xuất tại các công ty như General Motors do thiếu hụt.

Nhà sản xuất máy đào JCB cũng bị ảnh hưởng không nhỏ vì dịch Covid-19 Internet

Jaguar Land Rover là nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Vương quốc Anh với 3 nhà máy trên cả nước Anh, sản xuất gần 400.000 xe/năm. Nhưng những nhà máy đó cũng đang cạn kiệt dần linh kiện, phụ tùng, theo giám đốc Ralf Speth. Trong một tuyên bố, Jaguar Land Rover cho biết chuỗi cung ứng trực tiếp của họ “chủ yếu ở châu Âu và ở Anh, với một tỷ lệ nhỏ ở Trung Quốc”.

“Dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng đến chúng tôi trong trung hạn, chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp để giảm thiểu bất kỳ tác động tiềm năng nào.” Và không chỉ có sản xuất bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát virus corona chủng mới. Giám đốc Speth của Jaguar Land Rover cũng cảnh báo doanh số bán hàng tại Trung Quốc vốn là chìa khóa cho sự hồi sinh gần đây của công ty - đã “hoàn toàn ngừng lại”.