Dùng dằng chưa muốn chia tay, thử xích tay vào nhau trong 3 tháng

Ban đầu, cô Vika không đồng ý với ý tưởng trên và từ chối ngay lập tức, nhưng anh Alexandr cuối cùng đã thuyết phục được cô.

Trong gần 1 tháng, họ làm tất cả mọi thứ cùng với nhau, từ việc mua tạp hoá cho đến hút thuốc.

“Về sự thoải mái thể chất, mỗi ngày trôi qua, chúng tôi cảm thấy quen dần với nó. Nó trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên về mặt cảm xúc, một số căng thẳng đã xuất hiện. Tôi đặc biệt chú ý đến biểu hiện của Vika. Cô ấy trở nên nóng tính hơn. Theo tôi, có những vấn đề không lý do. Tôi hỏi cô ấy liệu đang có vấn đề gì sao, nhưng cô ấy không thể giải thích được. Đó là lý do tại sao tôi gọi nó là không lý do.