Hơn 239.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu, Mỹ ghi nhận 1,31 triệu ca nhiễm

Đến sáng 2.5, Mỹ đã ghi nhận hơn 1.131.000 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 65.753 ca tử vong. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 202 ca tử vong vì Covid-19 và 2.637 ca nhiễm mới. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại New York đến nay là 18.523 ca. New York đã ghi nhận hơn 307.000 ca nhiễm Covid-19.