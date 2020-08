Không công nhận kết quả bầu cử và cấm vận Belarus, EU bị Nga chỉ trích 'can thiệp'

“Nếu ai đó cho rằng sức mạnh đó đang suy tàn và lung lay thì họ đã nhầm. Tôi muốn nói rằng sức mạnh đó có người vững chắc để dựa vào, vì vậy chúng ta sẽ không dao động, chúng ta sẽ đi theo con đường của mình. Những kẻ mà ngày hôm nay, đặc biệt từ nước ngoài, và điều này có thể thấy được rõ ràng là họ đang âm mưu chống lại chúng ta, họ sẽ bị đáp trả nghiêm túc”, ông phát biểu.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một máy bay của chính phủ Nga được sử dụng để chở các quan chức cấp cao, bao gồm cả người đứng đầu cơ quan an ninh FSB, đã nhanh chóng bay đến Belarus và quay trở lại, hạ cánh ở thủ đô Moscow vào đầu giờ ngày 19.8. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc các cường quốc nước ngoài đã lợi dụng cuộc khủng hoảng để can thiệp vào Belarus và can thiệp vào các vấn đề của nước này.