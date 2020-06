Lãnh đạo Hồng Kông gọi người phản đối luật an ninh là 'kẻ thù của nhân dân'

Ngày 16.6, bà kêu gọi người phản đối ngừng phá hoại nỗ lực của Bắc Kinh. Quốc hội Trung Quốc trong tháng 5 đồng ý kế hoạch áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông , nhằm giải quyết các vấn đề ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài. Ngoài ra, cơ quan an ninh Trung Quốc cũng có thể đặt văn phòng tại đặc khu.