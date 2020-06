Biểu tình tiếp diễn ở Hồng Kông, cảnh sát chuẩn bị đơn vị triển khai luật an ninh

Cảnh sát nói rằng mọi người đã bị bắt vì tội vi phạm lệnh cấm tổ chức tụ tập bất hợp pháp và tham gia tụ tập bất hợp pháp. Người biểu tình ở nhiều lứa tuổi diễu hành cùng nhau bất chấp các giới hạn giãn cách xã hội cấm tụ tập một nhóm hơn 8 người. Ông George Lam, 78 tuổi, là một trong số đó. Ông nói: “Chúng tôi sẽ không lùi bước cho đến cuối cùng.”

Quốc hội Trung Quốc đã thông qua dự luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông vào tháng 5, nghiêm cấm phản loạn và hành vi đe dọa an ninh quốc gia, nhằm ngăn chặn “khủng bố” và “ly khai”. Người biểu tình sợ rằng dự luật này sẽ bóp nghẹt tự do ở Hồng Kông.