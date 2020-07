New York sơn khẩu hiệu chống phân biệt chủng tộc ngay trước tòa tháp Trump

Thị trưởng New York De Blasio thông báo hành động vẽ màu dòng chữ " Black Lives Matter " (mạng người da đen đáng trọng) trên mặt đại lộ Fifth Avenue nổi tiếng, và ngay phía ngoài tòa tháp Trump cùng người dân.

Tổng thống Donald Trump phải lên Twitter chỉ trích ông thị trưởng "phỉ báng đại lộ hào hoa này". Ông De Blasio, người đã tham gia hành động này cùng vợ và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Al Sharpton, đáp trả: "Để tôi nói ông nghe, chúng tôi không phỉ báng điều gì cả, chúng tôi đang giải phóng Fifth Avenue. Vì thế khi chúng tôi nói "mạng người da đen đáng trọng", chính là tuyên bố của người Mỹ, là khẩu hiệu của lòng yêu nước, vì sẽ không có nước Mỹ nếu không có người Mỹ da đen."

Dòng khẩu hiệu đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa thị trưởng và tổng thống, người có nhiều phát ngôn gây tranh cãi về phân biệt chủng tộc và đã chỉ trích những người biểu tình đòi công bằng cho người da màu.

Ngoài dòng chữ "Black Lives Matters" do thị trưởng New York vẽ, nhiều nơi khác cũng có dòng chữ này như những con đường tại TP New York và khắp các thành phố ở Mỹ như Washington DC; Raleigh, bang Bắc Carolina; và Oakland, bang California.