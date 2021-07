Người Việt tại Đức nói gì sau khi tiêm trộn hai loại vắc xin COVID-19?

Trên thế giới, một số quốc gia đã áp dụng và khuyến cáo việc tiêm trộn 2 mũi cho những đối tượng cụ thể vì lí do sức khỏe như phòng ngừa các triệu chứng hiếm gặp sau khi tiêm vắc xin, ví dụ như Pháp, Đức, và Canada. Bạn Trần Thị Thu Thảo, 26 tuổi, nhân viên y tế tại Đức, đã có những chia sẻ với Báo Thanh Niên sau khi tiêm trộn 2 vắc xin AstraZeneca và Pfizer-BioNTech.

Việc áp dụng tiêm trộn 2 loại vắc xin COVID-19 dựa trên kết quả ban đầu của các nghiên cứu của Đại học Oxford, Anh, Đại học Saarland, Đức, hay một bệnh viện tại Tây Ban Nha. Kết quả thể hiện sự an toàn và phản ứng sinh miễn dịch cao sau khi tiêm vắc xin COVID-19 AstraZeneca và Pfizer-BioNTech. Các quốc gia áp dụng tiêm trộn 2 loại vắc xin cũng rất thận trọng và vẫn khuyến khích nên tiêm cùng loại hoặc cùng nhóm vắc xin nếu không bị các phản ứng phụ nặng. Mỹ và Anh cho rằng mức độ an toàn và hiệu lực của việc tiêm 2 loại vắc xin vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Ngày 12.7, Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) cũng khuyến cáo việc tiêm trộn 2 loại vắc xin COVID-19 cần được cân nhắc kĩ và căn cứ vào những dữ liệu khoa học đáng tin cậy.