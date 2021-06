Nhóm vũ trang Myanmar bị tố sát hại nhiều công nhân xây dựng, đào tạo 'khủng bố'

Tờ The Global New Light of Myanmar và Đài Myawaddy đưa hình ảnh của 25 thi thể trong rừng và cho biết đây là những công nhân xây cầu tại bang Karen, gần biên giới Thái Lan . Theo đó, họ nằm trong số những người bị bắt cóc tại công trường xây dựng vào ngày 31.5, trong đó có 10 trẻ em và 6 phụ nữ.