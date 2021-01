Phó Tổng thống Mỹ sẽ không can thiệp thay đổi kết quả phiếu bầu đại cử tri

Thông điệp đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai gây áp lực lên ông Mike Pence, yêu cầu Phó Tổng thống phản đối kết quả của Đại cử tri đoàn vào ngày 6.1. Tổng thống Trump tweet: “Phó Tổng thống có quyền hạn để phản đối những đại cử tri được chọn một cách gian dối.”

Trong buổi vận động tối ngày 4.1 tại bang Georgia, Tổng thống Trump cũng có những phát biểu mong muốn ông Mike Pence thay đổi kết quả chiến thắng của ông Joe Biden. Ông nói: “Tôi hi vọng Phó Tổng thống tuyệt vời của chúng ta, Phó Tổng thống tuyệt vời của chúng ta sẽ làm vì chúng ta. Ông ấy là một người tuyệt vời. Và tất nhiên nếu ông ấy không vượt qua được, tôi sẽ không yêu thích ông ấy nhiều như bây giờ đâu.”

Khẳng định của ông Trump rằng một Phó Tổng thống có quyền hạn tác động đến kết quả bỏ phiếu Đại cử tri đoàn có thể gây ngạc nhiên cho cựu Phó Tổng thống Al Gore, người vào năm 2001 đã tự chứng nhận thất bại của mình trước đối thủ George W. Bush.

Tuy nhiên, sau những áp lực đó, Phó Tổng thống Mike Pence không có kế hoạch sẽ can thiệp vào kết quả bầu cử. Ông cho rằng mình vẫn ủng hộ Tổng thống nhưng cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục khẳng định thất bại của ông ở kì bầu cử Mỹ 2020 là do gian lận, dù vấn đề này đã bị tòa án và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bác bỏ.

Cùng ngày 5.1, chiến dịch Tổng thống Trump cho rằng việc tờ New York Times dẫn lời ông Mike Pence là không đúng và ông Pence đã đồng ý với ông Trump rằng ông đủ quyền hạn để can thiệp kết quả bầu của đại cử tri đoàn. Ngoài New York Times, nhiều báo, hãng thông tấn lớn cũng đưa tin ông Mike Pence sẽ không can thiệp kết quả ngày 6.1 như CNN, Reuters, ABC News,...