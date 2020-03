Quan chức y tế Mỹ cảnh báo Covid-19 'gây tử vong gấp 10 lần' cúm mùa

Ngày 11.3, chuyên gia Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cảnh báo gay gắt về tình hình dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra tại Mỹ : "Sẽ có thêm nhiều ca bệnh, và tình hình sẽ tồi tệ hơn bây giờ".

Trong bài phát biểu trước một ủy ban quốc hội, ông Fauci cho biết đã có hơn 1.180 ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ. Ông Fauci nhấn mạnh việc so sánh virus corona mới và cúm mùa không thể chỉ rõ sự nguy hiểm của dịch Covid-19:

"Ý tôi là mọi người luôn nói rằng cúm mùa, bạn biết cúm mùa thế này cúm mùa thế kia. Cúm mùa có tỷ lệ tử vong là 0,1%. Dịch này có tỷ lệ tử vong gấp 10 lần như thế. Đó là lý do tại sao tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta phải đi trước trong công tác ngăn ngừa dịch".

Cũng trong ngày 11.3, bang này đã cấm mọi buổi tụ họp có trên 250 người tại 3 hạt xung quanh Seattle.

Jay Inslee, Thống đốc bang Washington nói: "Các buổi diễu hành, chương trình ca nhạc, lễ hội, hội nghị, buổi gây quỹ và các hoạt động khác có quy mô tương tự bị cấm cho đến khi có thông báo tiếp theo".

Ông Jay Inslee nói thêm: "Không có phép màu, không có liều thuốc chữa trị nào ở hiện tại hết. Nhưng chúng ta có thể tạo ra nỗ lực ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh thành công, bằng cách giảm tiếp xúc xã hội không cần thiết trong đời sống".

Khu vực New Rochelle ở bang New York phải tuân theo quy định ngăn cách 1 dặm sau khi thống đốc New York Andrew Cuomo gọi đây là "điểm nóng" lây nhiễm Covid-19.