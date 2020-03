Số ca nhiễm Covid-19 tăng, Mỹ lo không đủ giường bệnh khi dịch đạt đỉnh

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo khẳng định mức độ cấp thiết của việc "san phẳng đường cong" - giảm số lượng ca nhiễm tiềm năng trong lúc tiểu bang có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất nước Mỹ gấp rút ngăn chặn dịch lây lan.

Ông Cuomo nói: "Tôi đã nói là đường cong này sẽ biến thành hình sóng, và hình sóng đã sẽ phá hủy hệ thống bệnh viện. Chúng ta hiện có 53.000 giường bệnh ở New York. Có 3.000 giường hồi sức tích cực. Hiện tại tỷ lệ nhập viện là từ 15 đến 19%, từ những mẫu xét nghiệm đã thực hiện. Bang New York có 19,5 triệu dân. Chúng ta đã mất nhiều thời gian để các chuyên gia dự đoán virus này thực sự có thể làm gì. Đỉnh điểm dự kiến là khoảng 45 ngày. Thời điểm đó dự kiến cần từ 55.000 đến 110.000 giường bệnh. Điều đó, thưa các bạn , chính là vấn đề. Đem con số 55.000 đến 110.000 đó so với khả năng cung cấp 53.000 giường và mọi người sẽ hiểu thách thức".

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo. Reuters

Ông Cuomo cho biết tiểu bang đang yêu cầu các bác sĩ và y tá đã nghỉ hưu đăng kí vào danh sách trực tuyến để có thể triệu tập khi cần thiết. Sinh viên y khoa cũng được khuyến khích tình nguyện.

Tại nhiều nơi khác trên thế giới cũng xảy ra tình trạng thiếu giường bệnh trầm trọng.

Tại Ý, quốc gia bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất sau Trung Quốc, chính phủ đang khẩn cấp thiết lập thêm nhiều giường bệnh hồi sức tích cực tại các vùng.

Nhân viên y tế chuyển bệnh tại Ý. Reuters