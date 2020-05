Số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 1ngày tại Brazil cao kỷ lục

Theo trang Mediazona, nhân viên y tế và bác sĩ Nga có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao gấp 16 lần so với lực lượng này tại các quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao tương đương.

Sao Paulo là bang bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất Brazil, ghi nhận 324 ca tử vong vì dịch bệnh trong vòng 24 giờ qua. Brazil là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Nga. Hôm 19.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc lệnh cấm di chuyển với khu vực Mỹ Latinh, cụ thể là Brazil.

Trước đó ngày 18.5, Ý đã cho phép các quán bar, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, tiệm làm tóc và bảo tàng mở cửa trở lại tại hầu hết các khu vực sau gần 10 tuần áp dụng lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19. Ý là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Anh.

Tại đại hội thường niên của WHO ngày 19.5, các nước đã thông qua nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) trình lên. Nghị quyết kêu gọi đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện ứng phó của quốc tế đối với đại dịch Covid-19, theo AFP. Nghị quyết nêu rằng việc đánh giá nên bao gồm điều tra những hành động của WHO từ đầu đợt dịch.