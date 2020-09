'Thông minh, xinh đẹp, hiểu biết', ái nữ nhà Trump sẽ trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên?

Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump kiêm cố vấn cấp cao của ông đóng vai trò không nhỏ trong các quyết sách của Nhà Trắng.

Trong khi có nhiều ý kiến thắc mắc tại sao một doanh nhân như cô lại theo đuổi con đường chính trị, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, bà Ivana Trump, mẹ cô tiết lộ nhiều mong đợi lớn về tương lai chính trị của Ivanka Trump.

Ivanka Trump phát biểu trong Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa hồi tháng 8. Reuters

Theo người vợ đầu tiên của Tổng thống Trump, Ivanka là một lãnh đạo bẩm sinh. Việc cô làm việc trong chính phủ của ông Trump khiến bà Ivana tin rằng một ngày nào đó con gái mình có thể trở thành người lãnh đạo Nhà Trắng.

“Con bé ở trong Nhà Trắng mỗi ngày. Ngày nào nó cũng ở bên cạnh cha mình. Nó biết tất cả, tất cả những gì đang xảy ra. Theo tôi một ngày nào đó con bé có thể trở thành nữ tổng thống. Chắc chắn rồi. Ivanka cực kì thông minh, xinh đẹp, cực kỳ hiểu biết. Chúng ta còn cần gì hơn nữa?”, bà Ivana nói.

Trong khi các đồn đoán về tham vọng trở thành tổng thống của Ivanka Trump chỉ mới rộ lên ra gần đây, bà Ivana đã nói về tiềm năng của con gái mình trong nhiều năm.

Ivanka Trump là trợ thủ đắc lực cho cha mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump. New York Times

Trong cuốn hồi ký “Raising Trump: Family Values From America’s First Mother” (tạm dịch: “Nuôi dạy con Trump: Các giá trị gia đình từ đệ nhất mẫu thân nước Mỹ”) xuất bản năm 2017 của mình, bà Ivana từng đưa ra tuyên bố: “Một ngày nào đó, con bé có thể trở thành nữ tổng thống Mỹ gốc Do Thái đầu tiên”.

Thậm chí, bà Ivana còn tiên đoán về thời gian viễn cảnh này trở thành sự thật trong quyển sách: “Có thể trong 15 năm nữa con bé sẽ ra tranh cử tổng thống. Đệ nhất Phu nhân? Cá nhân tôi không thấy hào hứng lắm. Nhưng Đệ nhất Mẫu thân? Nghe được đó”.

Ông Trump thường xuyên hỏi ý kiến Ivanka Trump. Reuters

Một quan chức xác nhận Ivanka Trump là người chiếm được nhiều chú ý từ ông Trump nhất. Theo bài viết trên tờ Atlantic năm 2019, “Ivanka giữ im lặng trong các cuộc họp, nhưng ông Trump sẽ quay sang cô ấy và đặt câu hỏi. Rõ ràng là ông ấy tin tưởng Ivanka hơn tất cả mọi người”.

Việc có quan hệ thân cận với tổng thống Mỹ không mặc nhiên giúp Ivanka Trump đủ tiêu chuẩn để thắng cử trong tương lai. Tuy nhiên, bà Ivana mẹ cô dường như đang tiếp cận vấn đề theo cách một CEO chọn người kế nhiệm hơn là một quốc gia bầu ra lãnh đạo tiếp theo.