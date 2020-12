Tòa án tối cao Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump về nhập cư

Tuy nhiên, phán quyết của tòa án tối cao không phải quyết định cuối cùng cho vấn đề này. Các thẩm phán để ngỏ khả năng kiện tụng mới nếu chính quyền Tổng thống Trump hoàn tất kế hoạch của mình. Văn bản quyết định của tòa án có đoạn “việc giải quyết mâu thuẫn này bằng tư pháp là còn quá sớm” bởi kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump chưa rõ ràng, cụ thể. Phán quyết cũng nhấn mạnh tòa án không đề cập đến giá trị của kế hoạch về nhập cư này.

Đơn kiện do bang New York và Liên minh Tự do Dân sự Mỹ cho rằng kế hoạch này sẽ gây ảnh hưởng chính trị đến các bang có đông dân nhập cư, ví dụ bang California, khi việc đếm dân số ít lại sẽ tác động số ghế trong Hạ viện . Có khoảng 11 triệu dân nhập cư trái phép tại Mỹ.