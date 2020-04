Toàn cầu có hơn 1,42 triệu người mắc Covid-19, Pháp vượt mốc 10.000 ca tử vong

Thống kê của Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm 7.4 cho thấy số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở nước này đã tăng lần đầu tiên trong 5 ngày, với 743 người tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 14.045. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này cũng đã tăng từ 135.032 vào ngày trước đó lên 141.492.

Pháp đã chính thức ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do nhiễm virus corona trong hôm 7.4, trở thành quốc gia thứ tư vượt mốc này sau Ý, Tây Ban Nha và Mỹ, trong khi tỷ lệ tử vong gia tăng trong ngày thứ hai liên tiếp.

Biểu ngữ có dòng chữ "Cảm ơn các linh mục, tài xế, bác sĩ, chủ cửa hàng, nhân viên y tế, nhà nghiên cứu, người thu gom rác, người đưa thư" tại Paris (Pháp) trong Ngày Sức khỏe Thế giới hôm 7.4 Reuters

Trong một cuộc họp báo, Tổng Cục trưởng Y tế Pháp Jérôme Salomon cho biết số người chết vì bệnh tại các bệnh viện ở Pháp đã tăng 9% trong một ngày lên con số 7.091, so với 10% vào ngày 6.4. Ông nói thêm nếu tính dữ liệu về số người chết trong các viện dưỡng lão, tổng số ca tử vong vì căn bệnh này đã tăng lên 10.328 so với 8.911 trong ngày trước đó, tăng 16%, so với 10% vào 6.4 và 7% vào 5.4.

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove trong hôm 7.4 cho biết Thủ tướng Boris Johnson cần hỗ trợ thở ô xy , nhưng chưa dùng tới máy thở. Ông Gove nói thêm tình hình sức khỏe của Thủ tướng Johnson đang được theo dõi chặt chẽ và nếu có thay đổi, chính phủ sẽ đưa ra thông báo chính thức, theo Reuters.

Ông Johnson (56 tuổi) nhập viện vào tối 5.4 (giờ Anh) sau khi có các triệu chứng của bệnh Covid-19 như sốt cao và ho trong hơn 10 ngày mà không giảm. Tình trạng sức khỏe của ông Johnson tiếp tục xấu đi nhanh chóng trong 24 giờ kế tiếp và bác sĩ phải chuyển ông vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Quân đội Anh huấn luyện 60 binh sĩ để chuẩn bị hỗ trợ Dịch vụ xe cứu thương xứ Wales NHS Trust (WAST) trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hôm 6.4 Reuters

Dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins cho thấy số ca nhiễm Covid-19 ở Anh đã tăng lên 55.949 với 6.171 ca tử vong, tăng thêm 786 người so với ngày trước đó. Giáo sư Neil Ferguson thuộc Trường Imperial College London và là cố vấn hàng đầu của chính phủ Anh, dự đoán dịch Covid-19 ở nước này sẽ đạt đỉnh trong vòng từ 7 - 10 ngày tới và số ca tử vong có thể dao động từ 7.000 - 20.000.

Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý ghi nhận có thêm 604 ca Covid-19 tử vong, thấp hơn con số ca tử vong mới hằng ngày được công bố hôm 6.4, nâng tổng số người chết lên 17.127. Cơ quan này còn nghi nhận 3.039 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp có số ca nhiễm mới giảm , nâng tổng số người nhiễm lên 135.586.

Châu Âu hiện đang thiếu nghiêm trọng những loại thuốc cần thiết để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, từ thuốc an thần để luồn ống thở vào khí quản cho người bệnh nặng, đến thuốc trị bệnh sốt sét đang được Tổng thống Donald Trump xem là “biệt dược” trị Covid-19.

Một nhân viên làm việc trong xưởng may sản xuất khẩu trang tại làng Kochubeyevskoye ở vùng Stavropol (Nga) hôm 7.4 Reuters

Dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành tại Nga. Trung tâm ứng phó Covid-19 của Nga hôm 7.4 thông báo trong 24 giờ trước đó có thêm 1.154 ca nhiễm Covid-19, đánh dấu lần đầu tiên số nhiễm trong một ngày ở nước này vượt mức 1.000 , nâng tổng số ca nhiễm lên 7.479, theo Reuters. Ngoài ra có thêm 11 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở Nga lên 58.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chiều 7.4 ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 6 tỉnh khác nhằm chống dịch Covid-19. Quy định cho phép lãnh đạo các địa phương này được quyền đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch như yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế giao thông công cộng, cho đóng cửa doanh nghiệp, trường học.

“Điều quan trọng nhất lúc này là mỗi công dân thay đổi cách hành động. Nếu mỗi người trong chúng ta có thể giảm tiếp xúc với người khác ít nhất 70% và lý tưởng hơn là 80%, chúng ta có thể thấy việc lây nhiễm đạt đỉnh trong 2 tuần nữa”, Thủ tướng Abe nói.

Bảng đèn LED với nội dung "Cùng nhau chúng ta có thể giành chiến thắng" được hiển thị tại Tokyo Skytree, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) hôm 7.4 Reuters

Chính phủ Nhật công bố gói kích cầu kinh tế 108.000 tỉ yen (khoảng 990 tỉ USD) nhằm giảm bớt tác động của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế. Hiện Nhật Bản đã ghi nhận 3.906 trường hợp nhiễm virus corona với 92 ca tử vong.

Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo cùng ngày thông báo trong ngày 6.4 có 731 người chết, đánh dấu số ca Covid-19 tử vong trong một ngày cao nhất ở bang này và nâng tổng số người chết lên 5.489. Tính đến nay, số ca nhiễm ở New York tăng lên 138.836, theo CNN.

Dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins cho thấy tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên 396.223, với 12.722 ca tử vong.

Những tin nhắn cảm ơn được viết trên vỉa hè bên ngoài bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York (Mỹ) hôm 7.4 Reuters

Cũng trong ngày 7.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quá thoái mái với Trung Quốc và đưa ra những lời khuyên không hay trong lúc dịch Covid-19 bùng phát, theo Reuters.

Trong khi bản đồ đại dịch Covid-19 ngày càng phủ đầy những vòng tròn đỏ, vẫn có quốc gia chưa ghi nhận bệnh nhân nào như Turkmenistan. Theo BBC, ngay từ đầu, cơ quan chức năng Turkmenistan đã chuẩn bị đối phó với khả năng dịch Covid-19 xâm nhập vào nước này và thảo luận kế hoạch với các cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc.