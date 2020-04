Toàn cầu vượt mốc 200.000 người chết vì đại dịch Covid-19

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 25.4 đã ghi nhận 936.293 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, tăng hơn 30.000 trường hợp trong 24 giờ trước đó, với số ca tử vong đã tăng thêm 1.623 người, lên tổng số 53.511 ca.

Bang Oklahoma cũng cho phép một số nhà bán lẻ, tiệm làm đẹp hoạt động trở lại từ ngày 24.4, trong khi Florida mở cửa các bãi biển từ cách đây một tuần. Tại Tennessee, gần như toàn bộ 56 công viên mở cửa trở lại, trong khi Nam Carolina nới lỏng quy định từ đầu tuần. Ngoài ra, quy định yêu cầu người dân ở nhà tại nhiều bang dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng 4, theo Reuters.

Nhân viên y tế lấy mẫu máu của người dân để xét nghiệm Covid-19 ở New York (Mỹ)

Giới chuyên gia y tế cảnh báo việc nới lỏng quy định ngăn dịch Covid-19 quá sớm có thể dẫn tới tình trạng số ca nhiễm và tử vong tăng thêm. Nghiên cứu của Ngân hàng đầu tư Raymond James cho thấy chỉ có 4 tiểu bang gồm Kansas, Montana, Washington và Wyoming đáp ứng tiêu chuẩn mà chính quyền đưa ra để nới lỏng quy định một cách an toàn.

Đài CBS News hôm 25.4 dẫn lời Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cảnh báo bất cứ bang nào mở cửa sớm cũng sẽ gây nguy hiểm cho những bang còn lại. New York là bang thiệt hại nặng nhất nhưng gần đây ghi nhận một số dấu hiệu tích cực khi số ca tử vong ngày 24.4 giảm xuống mức thấp nhất từ đầu tháng 4 và số bệnh nhân còn điều trị tại bệnh viện giảm gần 25% so với đỉnh dịch. Tuy nhiên, ông Cuomo cảnh báo vẫn còn một chặng đường dài phía trước vì tình hình vẫn diễn biến theo chiều ngang và đó là “điều gây lo lắng”.