Tổng thống Trump nói sẽ cấm TikTok tại Mỹ, dập tắt hy vọng mua lại của Microsoft

Tổng thống Mỹ nói ông có thể sẽ dùng đến Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp hoặc một sắc lệnh. Hiện chưa rõ một quyết định như vậy sẽ gặp thách thức pháp lý gì.

Trước đó, Tổng thống Trump được trông đợi sẽ kí sắc lệnh buộc công ty Trung Quốc ByteDance, công ty mẹ của TikTok, bán lại hoạt động kinh doanh của TikTok ở Mỹ, qua đó giải quyết các lo ngại của giới nghị sĩ rằng TikTok có thể gây ra nhiều nguy cơ an ninh quốc gia.

Chính phủ Mỹ đang tiến hành đánh giá nguy cơ an ninh quốc gia từ TikTok và chuẩn bị công bố chính sách khuyến nghị cho Tổng thống Trump, theo Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

ByteDance đang cân nhắc thay đổi cấu trúc doanh nghiệp và được cho là đã tìm hiểu khả năng bán phần lớn cổ phần TikTok . Microsoft từ chối bình luận về vấn đề này. Ông Trump đã mạnh mẽ phản bác thương vụ này, lấy lý do nguy hại an ninh quốc gia.

Ứng dụng TikTok phổ biến khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia phương tây khác. Đây là nền tảng mạng xã hội đầu tiên của Trung Quốc thu hút được lượng người dùng “khủng” ngoài quốc gia này.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, TikTok được tải 315 triệu lần, cao hơn mọi ứng dụng từ trước đến nay, theo công ty phân tích Sensor Tower.

“Dữ liệu người dùng TikTok ở Mỹ được lưu trữ ngay tại Mỹ, với quyền truy cập của nhân viên được kiểm soát chặt chẽ. Các nhà đầu tư lớn nhất của TikTok đến từ Mỹ. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của người dùng khi vẫn tiếp tục đem lại niềm vui cho các gia đình và sự nghiệp đầy ý nghĩa đối với mọi người dùng nền tảng này để sáng tạo”, theo phát ngôn viên TikTok Hilary McQuaide.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết nguy cơ tiềm tàng của TikTok đối với an ninh quốc gia phần lớn chỉ là lý thuyết. Ngoài ra, không có bằng chứng cho thấy dữ liệu của người dùng TikTok bị cơ quan an ninh Trung Quốc thu thập.