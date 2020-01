Trung Quốc cô lập 3 thành phố để tránh lây lan virus Vũ Hán

Các hành khách tại sân bay Bắc Kinh đều mang khẩu trang nhằm phòng ngừa, tránh lây lan virus viêm phổi lạ này. Hành khách Cindy Chen cho biết, “Tôi thực sự lo lắng. Tôi sợ nó sẽ trở thành dịch SARS tiếp theo. Đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi đều đeo khẩu trang.”

Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để ngăn chặn dịch bệnh. “Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì thái độ cởi mở, minh bạch, hành động có trách nhiệm đối với sức khỏe và sự an toàn trên toàn cầu, báo cáo mọi sự bùng phát và duy trì liên lạc chặt chẽ với WHO, cũng như các quốc gia và khu vực liên quan, bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan. Chúng tôi cũng tin rằng ủy ban khẩn cấp tại WHO sẽ dựa trên những phát hiện của họ về sự bùng phát bằng sự thật, khoa học, sự công bằng, phân tích và phán đoán hợp lý.” Hôm 24.1, WHO cho biết ổ dịch loại virus viêm phổi lạ này chưa phải là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.