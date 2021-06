Tượng Nữ thần Tự do Mỹ sẽ đón 'em gái' từ Pháp

Một bảo tàng Pháp dự định sẽ gửi bản sao của bức tượng Nữ thần Tự do đến Mỹ nhằm củng cố mối quan hệ lịch sử giữa hai nước.

Marie Laure Estignard, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Metiers, nói: “Như vậy chúng ta có 2 bức tượng biểu trưng cho tình hữu nghị giữa Pháp và Mỹ, cũng như sự tự do của người dân. Giữa năm 1776 và 1789 (những năm nổ ra Cách mạng Mỹ và Pháp) chỉ cách nhau 13 năm, chúng ta có lịch sử tương tự về tự do của người dân, nhu cầu được tự do, điều mà người Pháp và Mỹ rất giống nhau.”