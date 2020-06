Ủng hộ cách chống dịch Covid-19 của Tổng thống Trump xuống thấp kỷ lục

Hiện hơn 120.000 người ở Mỹ đã tử vong vì Covid-19. Số ca nhiễm đã tăng 25% trên toàn quốc trong tuần trước so với tuần trước đó, đặc biệt là ở một số bang như Texas, Arizona và Florida. Trái ngược với số liệu, ông Trump luôn tuyên bố virus đang biến mất. Ông thúc đẩy các tiểu bang nới lỏng hạn chế phòng dịch và hầu như không bao giờ đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Chỉ có một vài người ủng hộ ông Trump mang khẩu trang khi tổng thống phát biểu tại một nhà thờ chật kín ở Arizona hôm 23.6. Tổng thống mỉa mai căn bệnh, bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, sử dụng một từ lóng bị nhiều người coi là một phân biệt chủng tộc: “Kung Flu”. Nhưng ông lại nhận được nhiều tiếng hò reo cổ vũ từ khán giả.

Khi còn chưa đầy 4 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống , một cuộc thăm dò ý kiến của Reuters cho thấy ứng cử viên Dân chủ Joe Biden dẫn trước 10 điểm so với ông Trump trên toàn quốc, giảm nhẹ 3 điểm so với tuần trước. Sự ủng hộ dành cho tổng thống đã giảm dần kể từ tháng 3, không chỉ vì cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có mà còn do tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ Đại suy thoái.