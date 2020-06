WHO cảnh báo đại dịch Covid-19 đang tăng tốc, lo ngại các cụm lây nhiễm mới

Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến do Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tổ chức hôm 22.6, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi thế giới đoàn kết và có sự lãnh đạo toàn cầu trong việc đối phó đại dịch Covid-19 , sau khi số ca mắc vượt ngưỡng 9 triệu trong hôm 23.6.

“Mối đe dọa lớn nhất của thế giới không phải là virus corona chủng mới gây Covid-19. Chúng ta không thể đánh bại đại dịch với thế giới chia rẽ. Việc chính trị hóa đại dịch khiến nó càng trầm trọng thêm”, ông nhấn mạnh.

Ông Tedros kêu gọi các nước đẩy mạnh sản xuất dexamethasone , loại thuốc chống viêm giá rẻ giúp giảm tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân nặng. Khoảng 2.000 bệnh nhân Covid-19 sử dụng thuốc này trong nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) và tỷ lệ tử vong giảm 35% trong số những bệnh nhân nặng. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh thuốc này chỉ nên sử dụng cho bệnh nhân nặng hoặc nguy kịch và dưới sự theo dõi sát sao ở bệnh viện.

Một phân tích của Reuters cho thấy Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng 25% trong các trường hợp mới của Covid-19 vào tuần trước so với tuần trước nữa, với các bang Florida, Texas và Arizona đã trải qua những đợt tăng đột biến trong các ca nhiễm mới. Ông Fauci cho biết lý do lây nhiễm ở Mỹ đang gia tăng tại một số tiểu bang là do sự gia tăng lan rộng trong cộng đồng