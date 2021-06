Vì sao Mỹ xem trọng tâm cuộc chiến chống IS đang chuyển về châu Phi?

Và có lẽ đó là một lý do mà mối đe dọa do IS đặt ra ở châu Phi trở thành trọng tâm của cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ý Luigi di Maio trong ngày 28.6.

Ông Di Maio cho biết ông đã đề xuất một nhóm công tác quốc tế với mục tiêu “xác định và ngăn chặn mối đe dọa khủng bố có liên hệ với tổ chức IS ở lục địa này”. Ông Blinken khẳng định Ý sẽ được Washington hậu thuẫn.

Đoạn video về nhóm phiến quân, do đơn vị truyền thông chính thức của tổ chức IS tung ra, xuất hiện vài tuần sau cái chết của thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau . Boko Haram và IS đã xung đột bạo lực trong nhiều năm nhưng nếu IS thu nạp các tay súng Boko Haram, tổ chức này có thể tập trung vào tấn công quân đội Nigeria.