Viện Virus học Vũ Hán 'tổn hại thanh danh' vì tin đồn vô căn cứ

Viện Virus học Vũ Hán trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Viện này vận hành Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán vốn là siêu phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 4, chuyên nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Phòng thí nghiệm lần đầu tiên đã nhận mẫu nCoV vào ngày 30.12.2019, thời điểm bùng phát dịch COVID-19 tại Vũ Hán và đã nhanh chóng hoàn tất “giải trình tự bộ gen” của virus hôm 2.1 rồi nộp cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 11.1.