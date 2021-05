WHO phê duyệt khẩn cấp vắc xin Covid-19 đầu tiên của Trung Quốc

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, phát biểu: "Chiều nay, WHO đã đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 của Sinopharm Bắc Kinh. Vì vậy, vắc xin này trở thành vắc xin thứ 6 có chứng nhận của WHO về độ an toàn, hiệu quả và chất lượng."