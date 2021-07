WHO: thế giới đang ở giai đoạn đầu của làn sóng dịch Covid-19 thứ 3

Trong vòng 4 tuần qua, số ca Covid-19 toàn cầu tăng khi biến thể Delta hiện đã lây lan ở 111 quốc gia. Số người tử vong vì Covid-19 cũng tăng sau 10 tuần giảm.

Tổng giám đốc WHO cho biết biến thể Delta có thể hoành hành mạnh mẽ là do mọi người lại tiếp xúc với nhau và việc thực hiện các biện pháp chống dịch không đồng đều.

Đến nay đã có hơn 4 triệu người thiệt mạng vì Covid-19 trên toàn thế giới. Nga ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục trong ngày 14.7 là 786 ca, còn số ca nhiễm mới ở Anh đang ở mức cao nhất trong 6 tháng qua.

Tại Indonesia, số ca Covid-19 tăng gần gấp 7 lần chỉ trong 1 tháng qua. Người dân Indonesia phải hỗ trợ lực lượng đào mộ để theo kịp tốc độ gần 1.000 người chết mỗi ngày.

"Khi tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng ở châu Âu và Bắc Mỹ bắt đầu cho thấy hiệu quả, chúng ta chứng kiến sự sụt giảm liên tục về số ca nhiễm và ca tử vong. Nhưng không may là các xu hướng này giờ đã đảo ngược và chúng ta đang ở giai đoạn đầu của làn sóng thứ 3 ”, tổng giám đốc WHO khẳng định.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin Covid-19 của Johnson & Johnson trong buổi giới thiệu tiêm chủng cho người vô gia cư tại Valencia (Tây Ban Nha) Reuters

Ông cũng nhấn mạnh việc thiếu quyền tiếp cận vắc xin Covid-19 khiến phần lớn dân số thế giới dễ nhiễm bệnh hơn.

“Chúng tôi tiếp tục nhận thấy sự chênh lệch đáng kinh ngạc trong việc phân phối vắc xin trên toàn cầu và sự không bình đẳng trong khả năng tiếp cận các công cụ cứu mạng người ”, theo tổng giám đốc WHO.

Để đạt mục tiêu ít nhất 10% dân số của mỗi quốc gia trên toàn thế giới tiêm ngừa Covid-19 vào tháng 9.2021, 40% vào cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm 2022, toàn cầu cần 11 tỉ liều vắc xin Covid-19.

WHO nhấn mạnh nỗ lực phân phối vắc xin cần “nhanh hơn và nhiều hơn”. WHO đang xem xét các lựa chọn để số hóa chứng chỉ tiêm chủng quốc tế của WHO, hay còn gọi là "Thẻ vàng", với mục đích "hỗ trợ cách tiếp cận hài hòa nhằm ghi nhận tình trạng tiêm chủng”.

Hồi đầu tuần này, WHO cảnh báo một tình trạng nguy hiểm là các nước giàu cho rằng không phải lo về Covid-19 nữa vì đã có tỉ lệ tiêm vắc xin cao. Ông nói tầm nhìn thiển cận như vậy sẽ kéo dài tình trạng “bị Covid-19 cầm giữ làm con tin”.