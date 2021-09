Các máy bay chiến đấu của Đài Loan diễn tập cất cánh và hạ cánh trên đường cao tốc. Reuters

Ba chiếc tiêm kích gồm F-16 do Mỹ sản xuất, Mirage do Pháp chế tạo, và Kinh Quốc do Đài Loan tự sản xuất cùng với máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye đã đáp xuống đường cao tốc ở huyện Bình Đông . Đây là đường cao tốc được thiết kế đặc biệt nhằm phục vụ việc chuyển đối sang đường băng dã chiến trong trường hợp khẩn cấp.