Lực lượng CSGT đường thủy (Cục CSGT, Bộ Công an) vừa phát hiện đường dây than lậu liên tỉnh với số lượng cực lớn. Các đối tượng trong đường dây buôn bán than lậu này đã được bàn giao cho Công an H.Lập Thạch (Vĩnh Phúc) điều tra, xử lý.