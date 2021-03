Bàng hoàng cảnh nổ súng bắn chết người ở quán karaoke XO

Sáng 17.3, Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết một vụ nổ súng xảy ra ở quán karaoke XO (nằm trên đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho). Vụ việc làm 1 người chết và 2 người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng xảy ra lúc gần 1 giờ ngày 17.3. Vào thời điểm này, Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là Hải "bạch", 33 tuổi; ngụ P.2, TP.Mỹ Tho) đến karaoke XO hát cùng nhóm bạn. Lúc này, một người có biệt danh là Triều “điên” cũng đến quán. Trong lúc Hải "bạch" và Triều "điên" đang ở phòng hát trên tầng 1 của quán karaoke thì có nhiều tiếng súng nổ.

Hiện trường vụ nổ súng đã được công an phong tỏa ẢNH: B.B

Nghe tiếng súng nổ, nhiều khách đang hát hoảng loạn bỏ chạy.

Cũng theo thông tin ban đầu, Hải "bạch" chạy từ trên lầu xuống đường, sau đó ngã gục xuống đường, tử vong tại chỗ. Còn Triều “điên” cũng bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.HCM). Ngoài ra, một người khác cũng đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với Công an TP,Mỹ Tho mời 35 người có mặt thời điểm súng nổ về trụ sở công an để làm việc.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, cả Hải "bạch" và Triều “điên” đều là các “ tay anh chị có số má ” trong các băng nhóm “ giang hồ ” chuyên bảo kê quán xá ở TP.Mỹ Tho.