Bắt khẩn cấp hai chú cháu đánh CSGT tới tấp trên đường phố TP.HCM

Theo đó, công an đã bắt khẩn cấp Trần Hoàng An (26 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú xã An Phú Tây, H.Bình Chánh) và Trần Văn Út (31 tuổi, cùng quê Bạc Liêu, tạm trú xã An Phú Tây - chú ruột An) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ

CSGT bị đánh tới tấp khi thổi phạt người chạy ngược chiều ở Bình Chánh Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh vẫn đang tiếp tục truy bắt Trần Văn Quy (33 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú xã An Phú Tây). Theo nguồn tin này, cơ quan điều tra đã xác định được nhân thân và nơi ở của Quy nhưng Quy đang bỏ trốn nên tiếp tục truy bắt. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh kêu gọi Quy sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, theo cơ quan cảnh sát điều tra, 16 giờ 30 phút chiều 1.12, tổ công tác của Trạm CSGT Tân Túc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) gồm 2 cán bộ là đại úy H.N.N và thượng úy H.P.Đ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua xã An Phú Tây, H.Bình Chánh).

Tổ công tác gặp một người đi ngược chiều nên yêu cầu dừng xe xử phạt. CSGT chưa kịp lập biên bản thì Trần Hoàng An dừng xe cách CSGT khoảng 15 - 20m, quay phim, chửi bới. Đại úy N. đến hỏi thăm thì phát hiện An có mùi rượu nên nhắc An dắt xe đi bộ về. An không đồng ý, lấn tới đánh vào mặt đại úy N. 3 - 4 cái. Thượng úy Đ. thấy vậy đến hỗ trợ thì An bỏ đi. Người bị dừng xe ban đầu cũng không hề quen biết An.

Vì thấy nhóm này quá hung dữ nên người dân không ai dám vào can ngăn Ảnh cắt từ clip Sau đó, An gặp chú ruột là Trần Văn Út, thấy chú "đô con", nghĩ có đồng minh, An rủ chú mình quay lại đánh CSGT. Gặp tổ công tác, Út liên tục lớn tiếng chửi bới: "Tụi mày làm gì cháu của tao?".