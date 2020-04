Cả đồn công an phải cách ly, xét nghiệm vì bệnh nhân thứ 243 nhiễm Covid-19

Từ khi thành lập 62 chốt, trạm kiểm dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra tại TP.HCM, các lực lượng chức năng Công an, Y tế, Bộ Tư lệnh thành phố, Thanh tra giao thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm và Cục Quản lý thị trường của thành phố đã cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP.HCM, không kể ngày đêm.