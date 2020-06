Rất nhiều câu hỏi được đặt ra sau vụ việc băng nhóm áo cam 200 thanh niên đâm chém loạn xạ ở quán nhậu Ốc Hương (địa chỉ 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM). Có phải lực lượng công an đã bị động trong vụ việc này? Liệu đây có phải là một băng nhóm tội phạm có tổ chức hay không? Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã có câu trả lời về vấn đề này.