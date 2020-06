TP.Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt 3 cơ sở kinh doanh thức ăn chay tại chợ Túy Loan (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) do vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm khiến 230 người ngộ độc cấp cứu.

14 “quái xế” tuổi từ 15 đến 23 đã bị Công an quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) triệu tập để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng; sau khi phóng xe bạt mạng tông trọng thương người dừng đèn đỏ.

Sáng 8.6.2020, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh (Bộ Công an) đã có màn diễu hành ra mắt trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Quốc hội trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra sau vụ việc băng nhóm áo cam 200 thanh niên đâm chém loạn xạ ở quán nhậu Ốc Hương (địa chỉ 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM). Có phải lực lượng công an đã bị động trong vụ việc này? Liệu đây có phải là một băng nhóm tội phạm có tổ chức hay không? Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã có câu trả lời về vấn đề này.