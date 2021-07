Chiến sĩ công an nhiễm Covid-19 đã hồi phục, gửi lời tri ân

Ngày 1.7, trên giường bệnh trong phòng cách ly ở khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung , tâm sự: “Sau một thời gian nguy kịch do bị nhiễm Covid-19 trong quá trình tham gia chống dịch, nay sức khỏe của tôi đã hồi phục. Tôi xin chân thành cảm ơn các lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP.HCM, lãnh đạo Công an Q. Tân Phú, lãnh đạo UBND P.Phú Trung, Ban chỉ huy đơn vị và các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và toàn thể nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy đã rất quan tâm và tận tình chăm sóc, cứu chữa cho tôi. Hôm nay sức khỏe của tôi đã tạm ổn. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn các lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết bệnh để về công tác, cùng tham gia chống dịch”.