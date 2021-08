Chiều tối 23.8.2021, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Mil đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam đối với Hoàng Minh Châu (28 tuổi, ở H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ về tội cướp tài sản.