Cá chết đầy kênh Nhiêu Lộc, công nhân trắng đêm xử lý

Khi người dân vui mừng vì những cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nóng oi ả kéo dài suốt mấy tháng trời, thì cũng là lúc những người công nhân thuộc Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn (trực thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM) tất bật cả ngày lẫn đêm để thu gom, xử lý cá chết.

Cá sống, cá chết, rác, chen chúc, nổi đầy mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn chảy qua quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, công nhân trắng đêm xử lý

Theo những người dân sống tại khu vực này, mỗi năm, vào thời điểm giao mùa, sẽ có hiện tượng cá chết, nhưng chỉ kéo dài trong khoảng 2 tuần.

Ông Trương Văn Hổ (Tổ trưởng Tổ vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn) cho biết sau trận mưa lớn trên diện rộng vào chiều 7.5, lượng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tăng lên đáng kể. Ông Hổ dự báo trong vài ngày tới, tình trạng cá chết vẫn sẽ tiếp diễn do tình hình thời tiết còn nhiều biến động.

"Nói chung cá chết là do bắt đầu mưa xuống là nó có chết, là do lượng nước trong cống ra cũng một phần, mà chủ lực là cái nhiệt độ, nhiệt độ thay đổi thất thường, thay đổi đột ngột, làm cho lượng oxi kém cho nên cá sẽ chết. Nếu mưa liên tục trong vòng 1 tuần là nó hết tại lúc đó nhiệt độ điều lại", ông Trương Văn Hổ giải thích và cho biết thêm: "Ngày hôm qua lượng cá nổi lên so với mọi năm thì ít, trên 150 kg đổ lại thì anh em chiều qua đến nay cũng tranh thủ vớt. So với mọi năm thì rất ít, bằng 1/10 thôi. Mọi năm chết nhiều tấn, tới hiện nay theo tôi ước lượng khoảng trăm mấy ký tại vì nó nhiều thùng nhưng lẫn với rác".

Ông Ngô Võ (71 tuổi, ngụ tại phường 2, quận Phú Nhuận) đã sinh sống gần khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ rất lâu, thường xuyên ra hỗ trợ, trò chuyện cùng các công nhân thuộc Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn nên hiểu rất rõ sự khó khăn, vất vả của các công nhân.



"Mấy ông ghe này, mà mấy ông vớt rác cũng bị ảnh hưởng chất, hít. Đi ở sông này có mấy lúc nước hôi, hít vô người cũng bị ảnh hưởng chứ. Nên đâm ra thí dụ nhà nước có hỗ trợ được gì thì hỗ trợ cho mấy anh. Cũng thấy tội lắm. Tại tôi ở đây lâu, tôi biết mà, tôi giúp mấy ổng nhiều lắm mà, mấy ông biết tôi", ông Ngô Võ chia sẻ.

Trước đó, vào cuối tháng 3.2024, Báo Thanh Niên đã phản ánh về tình trạng hàng tấn rác các loại và lục bình ứ đọng "ngộp thở" trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực.

Mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thông thoáng trở lại sau nhiều ngày nỗ lực vớt rác

UBND TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị liên quan, phối hợp cùng đơn vị thu gom rác tiếp tục duy trì người, máy móc dọn rác trên kênh, song song với việc đẩy nhanh thủ tục duyệt đơn giá, đấu thầu.

Tại thời điểm đó, đại diện đơn vị tổ chức vớt rác trên tuyến kênh này cho biết dù công ty đã hết hợp đồng với Trung tâm Quản lý đường thủy (thuộc Sở GTVT TP.HCM) từ cuối tháng 12.2023. Dự kiến, UBND TP.HCM tổ chức đấu thầu thu gom rác vào đầu tháng 4.2024.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Trương Văn Hổ, đã qua tháng 5.2024, việc đấu thầu vẫn chưa diễn ra. Hiện, các công nhân làm việc vì trách nhiệm với môi trường, với thành phố, "chứ chưa biết đồng lương như thế nào". Toàn bộ chi phí nhiên liệu, vận chuyển, chi trả một phần cho công nhân đều do ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM tự trang trải.

Cá chết cùng rác nổi lềnh bềnh trên kênh THẢO NHÂN

Ông Trương Văn Hổ (Tổ trưởng Tổ vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn), cho biết: "Mặc dù TP.HCM đơn vị bên Trung tâm Quản lý Đường thủy nội địa chưa có công tác đấu thầu nhưng mà được sự chỉ đạo của Công ty Môi trường đô thị TP.HCM, đặc biệt là lãnh đạo Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn chỉ đạo anh em vớt rác trên kênh tiếp tục làm công tác vớt rác trên kênh để bảo vệ môi trường. Sớm mong cho thành phố chuyển gói thầu cho anh em an tâm công tác chứ mình làm mình không biết đồng lương mình như thế nào".

Mỗi ngày, Chi nhánh Môi trường đô thị phân công 3 kíp công nhân, mỗi kíp gồm 8 người, trực, vớt rác và cá chết cả ngày lẫn đêm. Việc vớt rác, cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được các công nhân bắt đầu từ 6 giờ sáng.

Rác thải được vớt lên sẽ được các công nhân tập kết lại, đổ lên xe rồi đưa về nhà máy để phân loại.