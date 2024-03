Sáng 15.3.2024, xe cẩu, xe ép rác và một số ghe vớt rác của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) tập trung tại khu vực gần cầu số 1 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận Tân Bình, TP.HCM), để tiếp tục dọn rác trên tuyến kênh này.

Trong sáng cùng ngày, đại diện Trung tâm Quản lý Đường thủy (Sở GTVT TP.HCM) cũng có mặt tại cầu số 1 để hỗ trợ nhóm công nhân làm việc.

Suốt ngày đêm khẩn trương dọn rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Theo một đại diện Citenco, trong vài ngày tới, công ty sẽ khẩn trương dọn sạch rác khu vực này, gồm cả rác ở cống hộp.

Theo ước tính của Công ty Môi trường đô thị TP.HCM, có hàng tấn lục bình ứ đọng dưới chân cầu số 1 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, một số gom lại thành tảng lớn ngay giữa hồ rất khó xử lý.

Đơn vị này dự định sau khi vớt sạch những loại rác, lục bình xung quanh, sẽ kéo tảng lục bình lớn này theo dòng nước về bến vớt rác kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn đối diện Câu lạc bộ thể thao Rạch Miễu (ở quận Phú Nhuận).

Đủ các loại rác trên đoạn kênh này, từ chai nhựa đến thùng xốp ĐẠI VÂN

Mùi hôi thối bốc lên từ con kênh này khiến người dân than phiền. Nhiều người dân cho rằng rác ứ đọng là do trôi từ phía đầu nguồn xuống, không phải do người dân nơi đây xả trực tiếp.



Một đại diện lãnh đạo đơn vị tổ chức vớt rác trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (thuộc Citenco) cho biết dù công ty đã hết hợp đồng với Trung tâm Quản lý đường thủy từ cuối tháng 12.2023, tuy nhiên vẫn tiếp tục thực hiện công tác dọn rác trên kênh đến giữa tháng 2.2024.

Sau đó tạm ngưng và tiếp tục vớt rác từ ngày 10.3 vừa qua theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và Giám đốc Sở GTVT. Theo vị này, toàn bộ chi phí nhiên liệu, vận chuyển, chi trả một phần cho công nhân đều do ban lãnh đạo Citenco tự trang trải.

Công nhân khẩn trương dọn rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sáng 15.3 ĐẠI VÂN

Đại diện đơn vị tổ chức vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mong muốn Trung tâm Quản lý Đường thủy sớm tổ chức đấu thầu, để công ty có điều kiện tham gia đấu thầu, tiếp tục công tác vớt rác dọn sạch kênh.