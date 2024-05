Xem nhanh 12h: Trắng đêm xử lý cá chết kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè | Mưa lớn cuốn bay nóc nhà ở TP.HCM

Xem nhanh 12h ngày 8.5 có những nội dung chính sau:

Những ai đang bị truy tìm liên quan vụ án Tịnh thất Bồng Lai?

Liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai, ngày 6.5.2024, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, cho biết đơn vị này đã ra quyết định và đang trong quá trình truy tìm 5 người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trong đó, người mới nhất bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm là bà Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi). Bà Lê Thanh Kỳ Duyên bị truy tìm do tình nghi đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án loạn luân mà ngày 19.4 cơ quan này đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Cháy lớn thiêu rụi 40 xe điện du lịch ở Hội An

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 50 phút sáng 8.5, nhân viên bảo vệ của Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực bãi đỗ xe điện nằm ngay trong khuôn viên nhà trường.

Ông Đinh Hoa, Chủ tịch UBND phường Tân An, cho biết thời điểm phát hiện hỏa hoạn, có 40 xe bị thiêu rụi, một số nhân viên của nhà trường đã phối hợp đẩy được 12 xe ra ngoài, trong đó có 6 xe bị hư hỏng.

Ông Đinh Hoa cho hay đây là những xe điện du lịch của doanh nghiệp tư nhân. Khuôn viên nhà trường được doanh nghiệp thuê để làm bãi đỗ xe. Xe điện này chuyên vận tải phục vụ khách du lịch ở các tuyến trên địa bàn thành phố Hội An.

Cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, công nhân trắng đêm xử lý

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên sáng 8.5, cá sống, cá chết, rác, chen chúc, nổi đầy mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn chảy qua quận Phú Nhuận, TP.HCM). Theo những người dân sống tại khu vực này, mỗi năm, vào thời điểm giao mùa, sẽ có hiện tượng cá chết, nhưng chỉ kéo dài trong khoảng 2 tuần.

Công nhân xử lý cá chết trên kênh THẢO NHÂN

Ông Trương Văn Hổ (Tổ trưởng Tổ vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thuộc Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn) cho biết thêm trong vài ngày tới, tình trạng cá chết vẫn sẽ tiếp diễn do tình hình thời tiết còn nhiều biến động.

