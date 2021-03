Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ở TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả số lượng cực lớn.